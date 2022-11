Il Daily Mail lancia lo scandalo del Mondiale: «Giocatori dell’Ecuador pagati per perdere la partita contro il Qatar»

Il Daily Mail lancia l’accusa di scandalo Mondiale, il Qatar avrebbe pagato alcuni giocatori dell’Ecuador per perdere la prima partita inaugurale

«Il Qatar ha corrotto otto giocatori dell’Ecuador, per una cifra intorno ai 7,4 milioni di dollari, per perdere la partita d’inaugurazione proprio contro gli ospitanti del Mondiale (per 1-0, con gol nel secondo tempo). Lo hanno confermato cinque addetti del Qatar ed Ecuador». Queste le parole utilizzate dal Daily Mail.