Scaroni: «Il Bayern Monaco come modello. Ottimista sul nuovo stadio»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del nuovo stadio e del Bayern Monaco che dovrà essere il modello del club rossonero. Ecco le sue parole rilasciate a Milan Tv:

NUOVO STADIO – «Sono molto ottimista. Abbiamo raggiunto un’intesa con il Comune sulle volumetrie, che non sono quelle che speravamo ma le abbiamo accettate. La maggioranza del Comune è d’accordo sul nuovo stadio, anche le opposizione si sono espresse positivamente su questo progetto, quindi mi sembra di poter dire che la gran maggioranza delle forze politiche sono a favore nel nuovo stadio».

BAYERN MONACO – «Deve essere il nostro modello di ispirazione e credo che anche Gazidis la pensi così. Non dimentichiamo il ruolo che ha avuto il nuovo stadio nei successi del Bayern. Ogni anno questo stadio incassa 100 milioni di euro, mentre il nsotro San Siro con il Milan non arriva a 40. Quindi immaginare un Milan con 60-70 milioni in più ogni anno ci apre degli orizzonti per tornare ad essere quel Milan che i tifosi si aspettano da tanto tempo».

TIFOSI – «I nostri tifosi li ho trovati ragionevoli e vicini alla squadra. Stanno apprezzando la nostra filosofia. Sono stati tutti uniti e d’accordo con la conferma di Pioli. Ai tifosi chiedo di stare sempre vicino alla nostra squadra».