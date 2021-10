Scaroni ha parlato del progetto per il nuovo San Siro e annunciato: «Milan e Inter insieme»

Il presidente del Milan Scaroni, intervenuto ai microfoni di Newest Media, ha parlato del progetto del nuovo San Siro. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «Abbiamo bisogno di un nuovo stadio, perché è questa la strada per far crescere i ricavi del Milan. Abbiamo un progetto per costruire l’impianto con l’Inter, giocheremo insieme. Sarà il miglior stadio del mondo, avrà un costo di circa 650 milioni di euro e porterà 3mila posti di lavoro durante la costruzione. Non sono tanto i posti di lavoro, di cui forse Milano non ha necessità ora, ma a Milano serve un’altra attrazione, la gente verrà a vedere anche questo nuovo stadio che sarà emblematico di come questa città può essere moderna e può essere al top»