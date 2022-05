Scaroni: «Voglio che Maldini rimanga. Cessione necessaria per il mercato»

Intervistato da Radio Cor, agenzia de Il Sole 24 Ore, Paolo Scaroni ha parlato della cessione societaria e del futuro di Paolo Maldini:

«Maldini è stato un elemento chiave per arrivare allo scudetto, figuriamoci se voglio che parta. Ai tifosi dico di continuare a starci vicino. Lo fanno sempre e continueranno a farlo. Sulla cessione tutto sta andando come previsto. Credo che nei prossimi giorni si concretizzerà la trattativa con il nuovo fondo proprietario, anche se poi tra signing e closing passerà qualche mese. Io mi auguro che ci sia una situazione definita in modo da poter affrontare il mercato che abbiamo davanti a noi con una proprietà chiara perché questo agevola la vita a tutti».