Schick Lipsia, il club tedesco non molla la presa: si tratta con la Roma. I giallorossi chiedono 29 milioni di euro

Il Lipsia non ha ancora mollato Patrik Schick. Il club tedesco vuole convincere la Roma, ma al momento i giallorossi continuano a chiedere ben 29 milioni di euro. Il club tedesco non aveva esercitato l’opzione per il riscatto entro lo scorso 15 giugno, ma Nagelsmann già da allora aveva chiarito: “Non possiamo pagare la cifra richiesta, ma stiamo trattando con la Roma”.

Al momento le due squadre proseguono il discorso anche perché il Lipsia, come riportato dal portale Gianlucadimarzio.com, deve assolutamente sostituire Werner.