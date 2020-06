Schick, opzione Lipsia scaduta: per lui si apre la Premier League

Patrik Schick non sarà riscattato dal Lipsia: l’opzione infatti è scaduta. Ecco le possibili soluzioni per il futuro del giocatore

Scaduta l’opzione per il riscatto di Patrik Schick, che non diventerà un giocatore del Lipsia, almeno non grazie alla formula del suo contratto attuale. Il club tedesco potrebbe comunque provare a trattenerlo trovando un accordo con la Roma, che però dovrebbe essere al ribasso rispetto ai 29 milioni previsti inizialmente.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, sul giocatore ci sono vari club di premier League. Se non dovesse dunque concludersi al meglio la storia con il Lipsia, si potrebbero aprire le porte inglesi.