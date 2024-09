La moglie di Schillaci: «Capisco la CURIOSITA’, ma ora vi chiedo solo QUESTO»

Le parole di Barbara Lombardo, moglie di Totò Schillaci, sulle condizioni dell’ex attaccante italiano

Barbara Lombardo, moglie di Totò Schillaci, ha fatto un appello a La Gazzetta dello Sport dopo la notizia del ricovero dell’ex attaccante protagonista con l’Italia ai Mondiale del 1990.

L’APPELLO – «Non ci sono novità, né in negativo né in positivo, la situazione è stazionaria. So quanto Totò stia a cuore alla gente, capisco l’attenzione vi chiedo però di rispettare il nostro momento. Non posso dire altro, grazie».