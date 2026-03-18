Schmeichel racconta il suo dramma: «Faccio fatica a capacitarmi di quanto accaduto. Potrebbe essere la fine della mia carriera!». Cos’è successo

Schmeichel ha raccontato l’infortunio subito, annunciando la possibile fine anticipata della sua carriera. Ecco cosa ha rivelato

La partita disputata lo scorso 22 febbraio potrebbe passare alla storia come l’ultima apparizione sul rettangolo verde per Kasper Schmeichel – attuale portiere degli scozzesi del Celtic. Il classe 1986 dovrà sottoporsi a un paio di delicati interventi chirurgici, un imprevisto che lo costringerà a saltare l’imminente semifinale dei playoff mondiali tra la sua Danimarca e la Macedonia del Nord.

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Il dramma sportivo: “Potrebbe essere la fine”

Il giocatore ha affidato il suo sfogo ai microfoni della trasmissione CBS Sports Golazo, parlando proprio davanti a Peter Schmeichel. Le parole del numero uno non lasciano spazio a interpretazioni:

“Sono un calciatore da quando sono nato. È devastante. Al momento faccio davvero fatica a capacitarmi di quanto accaduto”

La consapevolezza della gravità della situazione è forte, considerando che i tempi di recupero sono stimati tra gli 11 e i 12 mesi:

“Martedì ho ricevuto la notizia che questa potrebbe essere la fine della mia carriera. Quando potrò tornare in forma, potrei avere più di 40 anni”

Tuttavia, lo spirito da combattente che lo ha sempre contraddistinto non lo abbandona:

“Farò tutto il possibile per vedere se riesco a tornare. Sarebbe probabilmente una delle più grandi imprese della mia carriera se riuscissi a riprendermi da un infortunio come questo. Lotterò, proverò tutto ciò che posso. Farò la riabilitazione”

L’entità clinica: quattro problemi in uno

Ma quale trauma ha colpito l’estremo difensore del Celtic? La diagnosi medica è impietosa e delinea un quadro clinico estremamente complesso, che lui stesso ha voluto spiegare per farne comprendere la reale portata:

“Mi sono strappato il bicipite, la cuffia dei rotatori, mi sono lussato la spalla e ho lesionato il labbro glenoideo. Ho perso tutto. Per spiegarlo in termini più comprensibili, è come se un giocatore di baseball si rompesse contemporaneamente il legamento crociato anteriore e il tendine d’Achille”

Il mondo dello sport ora si stringe attorno al campione, in attesa di capire se riuscirà a compiere l’ennesimo miracolo della sua straordinaria carriera.