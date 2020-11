Schouten jolly del Bologna: primo per dribbling in Serie A

Il centrocampista del Bologna Jerdy Schouten è l’arma in più di Sinisa Mihajlovic: primo per dribbling in Serie A

Il Bologna affronterà la Sampdoria dopo la pausa per le nazionali. Entrambe le squadre vogliono dimenticare l’ultimo turno di campionato che le ha viste uscire sconfitte, rispettivamente contro Napoli e Cagliari.

Gli emiliani, però, hanno un asso nella manica: si tratta di Jerdy Schouten, mediano olandese, che dopo un anno di ambientamento in Italia, sembra aver trovato la condizione di forma migliore. C’è un dato che sorprende tutti, poiché il classe ’97 si trova sul podio per dribbling riusciti in Serie A: il centrocampista rossoblù ha toccato già quota 19, secondo solo a Rodrigo De Paul dell’Udinese con 20.