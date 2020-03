Scontro Agnelli Lotito, il presidente bianconero: «Parlo da primo in classifica». Il retroscena

Scontro Agnelli Lotito: “Parlo da primo in classifica”. Ecco cosa si sono detti i due presidenti nella videoconferenza di venerdì

Nuova ricostruzione dello scontro andato in scena venerdì in videoconferenza tra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e quello della Lazio Claudio Lotito. La fornisce il Corriere dello Sport. Al centro del litigio ci sarebbe la ripresa degli allenamenti per le squadre di Serie A, col numero uno biancoceleste che vorrebbe accelerare il ritorno in campo delle rispettive squadre al netto dell’emergenza. Una prospettiva mal vista da Agnelli.

Secondo alcune ricostruzioni rimbalzate dalla call conference di Milano, la frase di Agnelli sarebbe stata la seguente: «Parlo da primo in classifica». A quel punto la risposta durissima di Lotito. «Parli da cittadino italiano o da regnante della monarchia Agnelli?».