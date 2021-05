Scott Carson torna in campo dopo 10 anni: il regalo di Guardiola

Storia davvero bellissima in Premier League. Il Manchester City affronta le ultime gare dopo la vittoria matematica del settimo titolo della sua storia, il terzo con Guardiola in panchina.

Il tecnico catalano regala l’esordio stagionale in Premier League al portiere Scott Carson, di 35 anni: l’estremo difensore non giocava una partita di Premier League da ben dieci anni. Un regalo e la conferma di un gruppo straordinario.

35-year-old Scott Carson makes his first appearance in goal for Manchester City today.

It’s his first game in the Premier League for 10 years.

He’ll get a guard of honour as a Premier League champion. pic.twitter.com/ICeYzP67Hc

— B/R Football (@brfootball) May 14, 2021