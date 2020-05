Scudetto 2019-20, chi vincerà? Sarà sprint a tre, la Coppa Italia può pesare. La Lazio ci prova e punta sulla fiducia

Uno sprint tuto da gustare. Lazio, Juventus e Inter tornano in campo per decidere le sorti del campionato, anche se non sarà affatto semplice riprendere dopo tre mesi di stop.

La Juventus – si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – ha dalla sua l’organico, mentre la Lazio cercherà di aggrapparsi alla fiducia del momento. Attenzione anche all’Inter, la Coppa Italia può influire moltissimo.