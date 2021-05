Seconda maglia Inter 2021/2021: torna il biscione sulle casacche?

Sono arrivate alcune anticipazioni per la seconda maglia dell’Inter per la stagione 2021/2022 – FOTO

Il sito specializzato Footyheadlines ha svelato alcuni particolari della maglia da trasferta per l’Inter per la stagione 2021-2022.

La maglia da trasferta sarà un tributo all’iconico kit da trasferta 2010-11, che presenta un’accattivante grafica a serpente lungo i lati e sulle maniche – 10 anni dopo la sua uscita. Proprio come per la casa, resta da vedere quale logo dell’azienda apparirà sul fronte della maglia da trasferta dell’Inter 2021-22 – Hisense e Samsung sono i principali candidati secondo i rapporti più recenti – mentre Lenovo farà il suo debutto come lo sponsor del retro della maglia. La maglia da trasferta dell’Inter 21-22 dovrebbe essere rilasciata a giugno / luglio 2021.