La finale Champions League sarà a Wembley, a breve l’ufficialità

Ormai manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare entro 24 ore, la finale tutta inglese di Champions League si disputerà a Wembley

Arrivano ulteriori conferme riguardo lo spostamento della sede della finale della Champions League tra Chelsea e Manchester City. Poco fa Alessandro Alciato in un tweet ha affermato: «Cambia la sede della finale di Champions League. Per il secondo anno consecutivo viene spostata da Istanbul, si attende l’annuncio di Londra, in emergenza pronta anche Lisbona»

Ora arriva anche l’aggiornamento di Sky Sports, tramite le parole della giornalista Rebecca Williams: «Il governo del Regno Unito desidera avere la finale in questo paese. Nelle prossime 24 ore verrà presa una decisione definitiva ma la finale tra Manchester City e Chelsea sarà trasferita da Istanbul a Wembley».