Champions League: cambia la sede della finale. Si giocherà a...

La sede della finale di Champions League tra Chelsea e Manchester City probabilmente non sarà la Turchia

Continuano i problemi legati al coronavirus in Turchia. Gli ultimi aggiornamenti confermano il lockdown almeno fino al 17 maggio. Si allontana dunque la possibilità di vedere la finale di Champions League tra Chelsea e Manchester City allo stadio Ataturk di Instanbul.

Come riportato poco fa da Sky Sport 24 la nuova sede potrebbe essere in Inghilterra. Mancano ancora le conferme ufficiali, ma si sta per concretizzare l’avvicendamento di Wembley dopo l’ultima finale disputata nel 2013 tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund.