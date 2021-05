Semplici: «Ecco qual è stato il momento chiave della nostra stagione»

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, commenta a “Tutti i convocati” la salvezza della sua squadra

Il Cagliari continua a festeggiare la sua salvezza, arrivata dopo un campionato burrascoso e culminata in uno spettacolare miracolo sportivo, i cui meriti vanno anche se non soprattutto a Leonardo Semplici che è riuscito a far rinascere una squadra che in tanti davano ormai per spacciata. È proprio il tecnico rossoblù a commentare ai microfoni di “Tutti i convocati”, trasmissione di Radio24_news questo importante traguardo e la grande prestazione di ieri sera contro il Milan.

IL CALCIO È QUESTO – «Il calcio è questo, bisogna fare ciò che è giusto sul campo. Il Milan veniva da un percorso eccezionale ma per rispetto di tutti era giusto fare la nostra partita, esattamente come accadrà domenica».

CAGLIARI RINATO – «Il Milan, ieri, ha incontrato un Cagliari in palla. Per noi, l’allenamento chiave è stato dopo la partita contro il Parma quando c’è stato un confronto forte con tutti i ragazzi».