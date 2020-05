Semplici sulla ripresa: «Il recupero post-gara sarà determinante per evitare infortuni»

Leonardo Semplici ha parlato della ripresa del campionato e dell’incognita infortuni che condizionerà le squadre

Leonardo Semplici, ex tecnico della Spal, ha parlato della ripresa della Serie A. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio 1.

SEMPLICI – «In questi due-tre mesi il Coronavirus ha inciso sicuramente in tutte le situazioni, lavorative e non, una cosa mai successa: e c’è il rischio che il campionato non riesca a ripartire. Infortuni? Quando si ripartità si giocheranno le ultime 12 partite ogni tre giorni. Il recupero post-gara sarà determinante, così come lo sarà la possibilità di utilizzare tutti gli elementi in rosa. Altrimenti, sia per il caldo, sia per la mancata abitudine a giocare in questo periodo e una preparazione ripresa in una maniera particolare, potrebbe verificarsi qualche infortunio di troppo».