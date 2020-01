SEMPLICI: «Troppi errori, è colpa mia. Mercato? Ho fatto le mie richieste» – VIDEO

Leonardo Semplici ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata dal Bologna nel derby emiliano. Le sue parole

(-Dal nostro inviato, Antonio Parrotto) Leonardo Semplici ha parlato in zona mista dopo la sconfitta della sua SPAL contro il Bologna nel derby emiliano. Queste le parole del tecnico dei ferraresi.

«Ultimamente stiamo facendo buone gare, il problema è che ci mettiamo tanti errori. Siamo passati in vantaggio, dopo quindici secondi abbiamo subito il pareggio. È un aspetto che dobbiamo migliorare: era già successo col Genoa, quasi a Torino. Bisogna avere letture più appropriate. Questo è un campionato difficilissimo, noi abbiamo delle problematiche ma spesso ci mettiamo in difficoltà da soli, com’è successo nel primo tempo sul retropassaggio sbagliato o altre letture che andavano fatte in maniera diversa».