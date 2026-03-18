Senegal escluso dalla Coppa d’Africa 2027? Cosa dice il regolamento della CAF e cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi!

Senegal escluso dalla Coppa d’Africa 2027? Cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi e cosa si legge nel regolamento della CAF

Il terremoto sportivo che ha investito l’ultima edizione della Coppa d’Africa continua a far registrare scosse di assestamento devastanti. Ciò che sta togliendo il sonno ai vertici della Federazione calcistica senegalese, infatti, non è più “soltanto” la dolorosa riassegnazione del trofeo. La competizione, vinta inizialmente sul campo dal Senegal lo scorso 18 gennaio, è stata poi ribaltata negli uffici della giustizia sportiva a favore del Marocco a causa dell’abbandono del terreno di gioco in segno di protesta. Ora, però, lo scenario rischia di aggravarsi ulteriormente.

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Lo spauracchio dell’Articolo 59 della CAF

A destare la massima preoccupazione negli uffici di Dakar è la rigida norma prevista dall’articolo 59 del regolamento ufficiale della CAF (Confederazione Africana del Calcio). Il testo normativo parla chiaro: in caso di forfait di una squadra o di abbandono volontario del campo di gioco, la nazionale colpevole viene automaticamente esclusa dalla partecipazione all’edizione successiva del torneo continentale.

Il ricorso: una battaglia per la sopravvivenza sportiva

Alla luce di questo spauracchio regolamentare, il ricorso già preannunciato dalla Federazione senegalese contro la sconfitta a tavolino assume un’importanza vitale, trasformandosi in una vera e propria battaglia per la sopravvivenza sportiva.

Se i giudici dovessero confermare la linea dura presa finora dalla CAF, rigettando le istanze della difesa, le conseguenze sarebbero disastrose per l’intero calcio senegalese. Perdere un’intera generazione di talenti per il prossimo ciclo continentale rappresenterebbe un danno d’immagine, tecnico ed economico incalcolabile per i Leoni della Teranga. Le prossime settimane in sede legale si preannunciano roventi.