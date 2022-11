Serbia, Milinkovic-Savic: «Il primo obiettivo ora è superare la fase a gironi»

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio e della Serbia, ha parlato in vista della prima sfida del girone nei Mondiali

MONDIALE – «A mio parere, dobbiamo avere aspettative realistiche e mantenere la calma, come durante le qualificazioni. Dobbiamo giocare una partita alla volta e accumulare vittorie il più possibile. Ma il primo obiettivo ora è superare la fase a gironi. All’ultima Coppa del Mondo abbiamo avuto nel gruppo Svizzera e Brasile. Inizialmente ero deluso perché avrei voluto che le nostre avversarie fossero diverse. Ma ripensandoci, non è una cosa così negativa. Possiamo cercare di ottenere risultati migliori di quelli ottenuti in Russia. Sinceramente, non vedo l’ora di partecipare alla Coppa del Mondo. Non vedo l’ora che inizi l’organizzazione e la preparazione per questo grande spettacolo».