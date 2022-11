Serbia, Vlahovic: «Se necessario giocherò con una gamba sola»

Le parole di Vlahovic in conferenza stampa in vista della partita tra Serbia e Svizzera: «Abbiamo forza, volontà e voglia»

Dusan Vlahovic ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra la Serbia e la Svizzera, decisiva per il passaggio agli ottavi per le due squadre. di Seguito le sue parole.

COME TI SENTI – «Come ho detto tempo fa, se necessario, giocherò con una gamba sola. L’unica domanda è quanto può aiutare la squadra. Mi sento molto meglio, mi sento pronto a fare del mio meglio per vincere, proprio come tutti i miei compagni di squadra, perché a noi interessa solo la vittoria».

OTTAVI– «Abbiamo forza, volontà e voglia, quella non ci manca. Spero di poterlo dimostrare venerdì. È questione di tutto o niente e spero che faremo felici voi, noi e l’intera nazione per cui giochiamo. È un sogno giocare per la nazionale, rappresentare il Paese ai Mondiali e… ora che l’ho sentito, non ha prezzo!».