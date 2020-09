Sergi Roberto: «Ho incrociato le dita che Messi rimanesse al Barca»

Sergi Roberto, calciatore del Barcellona, ha parlato di Leo Messi nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Marca

Sergi Roberto, calciatore del Barcellona, ha parlato di Leo Messi in un’intervista rilasciata a Marca. Ecco le sue dichiarazioni:

«Pensavo, come tutti i catalani, che Messi non ci avrebbe lasciato. Non riesco a immaginare il Barcellona senza Messi, e ho incrociato le dita affinché restasse con noi. Ora vedo che si allena molto bene. È un professionista e non ho dubbi che darà sempre il meglio per il club».