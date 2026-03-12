Sergio Ramos alimenta le voci di mercato provenienti dalla Spagna: il suo like sui social scatena l’entusiasmo dei tifosi

Sergio Ramos alimenta e praticamente conferma le indiscrezioni provenienti dalla Spagna: il suo like social diventa un segnale forte

Il calciomercato si accende anche lontano dai riflettori, e questa volta il protagonista è Sergio Ramos, che con un semplice gesto su Instagram ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi del Milan. Il difensore spagnolo, leggenda del Real Madrid e oggi impegnato nel campionato messicano, ha messo “mi piace” a un post di MilanNews24 dedicato alla possibilità di un suo approdo in rossonero. Un dettaglio che, per un giocatore dal carisma debordante e dalla bacheca colma di trofei, non può essere considerato casuale. La notizia ha immediatamente riacceso le voci che nelle ultime settimane avevano accostato Ramos alla squadra di Massimiliano Allegri, tecnico da sempre attratto da profili di grande esperienza e leadership internazionale.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’eventuale arrivo del centrale spagnolo rappresenterebbe un innesto di peso nello spogliatoio rossonero, soprattutto in un momento in cui il club sta cercando di consolidare la propria competitività dopo la vittoria nel derby contro l’Inter. Un colpo del genere porterebbe a Milanello un giocatore abituato a vincere e a guidare i compagni nei momenti decisivi, qualità che potrebbero rivelarsi fondamentali nella corsa al titolo.

Sebbene la trattativa resti complessa e ancora tutta da costruire, il gradimento mostrato dal diretto interessato è un segnale forte. La dirigenza valuta la fattibilità economica dell’operazione, mentre i tifosi iniziano già a immaginare Ramos a contrastare gli attaccanti nerazzurri nella prossima stagione, convinti che il difensore abbia ancora molto da dare al grande calcio europeo.