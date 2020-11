Sergio Ramos, record ma serata da incubo: due rigori sbagliati – VIDEO

Recordman europeo di presenze ma serata da dimenticare per Sergio Ramos. Il difensore spagnolo del Real Madrid ha toccato quota 177 presenze con la Roja questa sera contro la Svizzera, staccando Buffon.

Ma Sergio Ramos, dopo 27 rigori segnati, interrompe la sua striscia positiva: sbaglia entrambi i penalty della serata, ipnotizzato da Sommer, sull’1-0 per la Svizzera. Record macchiato dunque per il centrale spagnolo.

ANOTHER ONE.

What is happening with Sergio Ramos?! (via @ESPNFC) pic.twitter.com/9eusjvh6A4

