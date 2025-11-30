Sergio Ramos giocherà in Serie A? Annuncio pazzesco e nel mezzo una big prova il grande colpo!

Sergio Ramos lascia i Rayados: obiettivo Europa e sogno Mondiale. La Serie A può essere la svolta?

La storia tra Sergio Ramos e il Monterrey è arrivata al suo capitolo finale. Il difensore spagnolo ha già fatto sapere che lascerà i Rayados alla scadenza del contratto, fissata per il 31 dicembre 2025. Una scelta ponderata e dettata da un obiettivo preciso: tornare nel giro della nazionale e ritagliarsi un posto ai Mondiali 2026. Per riuscirci, Ramos sa di dover rientrare in Europa, dove la visibilità e il livello competitivo possono convincere il ct De la Fuente. Se il sogno resta un romantico ritorno al Real Madrid, la Serie A è oggi considerata una delle opzioni più concrete per la sua ultima avventura ad alti livelli.

Proprio il campionato italiano potrebbe offrirgli ciò che cerca: intensità tattica, centralità mediatica e un palcoscenico di alto profilo. Non a caso, il nome di Sergio Ramos è tornato sul tavolo del Milan, che con l’arrivo di Max Allegri ha avviato una ricerca mirata per un difensore esperto, capace di guidare il reparto e trasmettere personalità a una rosa giovane. L’interesse per profili “senior” come Thiago Silva testimonia la volontà del club rossonero di alzare l’asticella dell’esperienza. Ramos, disponibile a parametro zero, rappresenterebbe un’opportunità strategica molto simile a quella colta con Luka Modric, attualmente punto fermo nonostante l’età avanzata.

Sul difensore restano vigili anche la Juventus, che in passato aveva sondato il terreno, e il Como dell’amico Fabregas. Tuttavia è il Milan a poter garantire il contesto ideale: una squadra competitiva, obiettivi ambiziosi e – soprattutto – una cornice europea o da alta classifica. L’arrivo di Sergio Ramos in Serie A potrebbe trasformarsi in un colpo a costo zero tanto utile per il Milan quanto decisivo per il sogno Mondiale del campione spagnolo.