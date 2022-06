Serie A: 30% in meno di spettatori, la situazione sui diritti TV

Brusco calo degli ascolti della Serie A: persi il 30% di spettatori nel passaggio da Sky a DAZN. La situazione dei diritti TV

La Serie A ha perso il 30% degli ascolti rispetto alla scorsa stagione. I dati Auditel sono chiari: Dazn ha perduto 70 milioni di telespettatori rispetto a Sky (-38%) nella stagione 2020/21 e gli abbonamenti non sono mai decollati.

Per questo Tim starebbe pensando – si legge su La Stampa – di lasciare Dazn. Insieme le due aziende si erano aggiudicate i diritti tv della Serie A per 840 milioni, ma adesso Tim starebbe conducendo diversi sondaggi con Sky e Amazon per capire se ci sia voglia da parte loro di subentrare.