Serie A, accordo su due match in chiaro ma senza spot pubblicitari: i dettagli

Ci sono importanti novità per la trasmissione di alcuni match in chiaro della Serie A: trovato l’accordo per due gare

Il calcio della Serie A, così come è stato per la Coppa Italia, ripartirà in chiaro per tutti. Oggi dovrebbero essere sciolte le ultime riserve: la strada è tracciata. Sabato 20 alle 21.45 sarà possibile seguire Verona-Cagliari sul canale youtube di Dazn, che non dispone di altre reti in chiaro. Il giorno successivo Atalanta-Sassuolo (19.30 ) potrà essere vista su Tv8, canale in chiaro di Sky.

L’intesa è a un passo e le parti confermano. Prima il Ministro dello Sport Spadafora alla Rai che l’ad della Lega Luigi De Siervo. Sempre a proposito di tv: Dazn e Img hanno firmato il pagamento della sesta rata dei diritti tv, come da proposta della Lega: una parte consistente sarà saldata entro il 27 giugno, il restante il entro 20 luglio.