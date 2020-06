La Serie A non si fermerà più: il comitato tecnico-scientifico ha accettato le proposte della Federcalcio relative alla quarantena

La Serie A non si fermerà più. Come riporta l’ANSA il Comitato tecnico scientifico del governo ha deciso: in caso di un positivo fra giocatori e staff, non sarà necessario che l’intera squadra vada in quarantena per due settimane.

Il CTS ha quindi sposato il modello già applicato dalla Bundesliga, per cui solo chi risulta contagiato deve fermarsi, il governo accetta la richiesta della Figc e mette una seria ipoteca sulla possibilità che la Serie A, che ripartirà il 20 giugno, possa concludersi.