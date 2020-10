Serie A, come funzioneranno i playoff? Tutti i dettagli

Possibile rivoluzione in Serie A con l’introduzione dei playoff per assegnare lo Scudetto: ecco i dettagli del piano.

Come riportato da Corriere dello Sport, la Lega Calcio ha studiato un piano per far disputare i playoff in Serie A nel caso in cui il regolare svolgimento del campionato non possa essere garantito.

L’obiettivo principale è dare vita ad una stagione che si avvicini il più possibile alle 380 partite del calendario.

Per fare ciò si pensa ad una post season divisa in due parti, che scatterebbe al termine del girone di andata.

La prima parte è una “fase a orologio” in cui ogni squadra affronta un limitato numero di avversarie vicine in classifica. Al termine di queste partite si sommerebbero i punti ottenuti da ogni squadra a quelli della classifica del girone d’andata arrivando alla classifica definitiva.

Sulla base di questa classifica si stilerebbero le gerarchie per stabilire i playoff Scudetto, Europa League oltre alla griglia dei playout.

La seconda fase sarà una Final Eight sul modello di quanto realizzato dalla UEFA: gare di andata e ritorno giocate in un’unica location con il vantaggio per le squadre meglio posizionate in classifica.