La nuova norma entrerà immediatamente in vigore e riguarderà anche le sfide di Coppa Italia.

Il Consiglio Straordinario della Lega Calcio, come riportato dal Corriere della Sera, ha stabilito che nel corso della stagione tutte le squadre di Serie A potranno richiedere una sola volta il rinvio di una partita in relazione alla positività dei propri giocatori al coronavirus.

Nello specifico, i club dovranno registrare almeno 10 contagi fra i giocatori nell’arco di una settimana per poter richiedere il posticipo. Qualora, invece, una squadra decidesse di non scendere in campo, subirà una sconfitta a tavolino per 0-3. Questa regola verrà utilizzata anche in Coppa Italia ad esclusione delle sfide di semifinale e finale.