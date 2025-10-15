 Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali della 7ª giornata: tutti i dettagli
Connect with us

Serie A

Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali della 7ª giornata: tutti i dettagli

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

moviola

Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali della settima giornata di campionato: tutti i dettagli e l’elenco completo

Con la Serie A entrata ormai nel vivo, lo sguardo è già rivolto al prossimo weekend dopo la sosta per le Nazionali: la 7ª giornata promette spettacolo con sfide di grande interesse e big match da non perdere.

Riflettori puntati su Milan-Fiorentina, in programma sabato sera a San Siro, e soprattutto su Roma-Inter, gara di cartello che chiuderà il sabato di campionato. In vista del turno, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per tutte le partite del weekend.

I fischietti della 7ª giornata

LECCE-SASSUOLO (Sabato 18/10 ore 15:00)
Arbitro: Crezzini
VAR: Mazzoleni

PISA-HELLAS VERONA (Sabato 18/10 ore 15:00)
Arbitro: Guida
VAR: Di Paolo

TORINO-NAPOLI (Sabato 18/10 ore 18:00)
Arbitro: Marcenaro
VAR: Doveri

ROMA-INTER (Sabato 18/10 ore 20:45)
Arbitro: Massa
VAR: Meraviglia

COMO-JUVENTUS (Domenica 19/10 ore 12:30)
Arbitro: Ayroldi
VAR: Maresca

CAGLIARI-BOLOGNA (Domenica 19/10 ore 15:00)
Arbitro: Marchetti
VAR: Ghersini

GENOA-PARMA (Domenica 19/10 ore 15:00)
Arbitro: Sozza
VAR: Marini

ATALANTA-LAZIO (Domenica 19/10 ore 18:00)
Arbitro: Collu
VAR: Gariglio

MILAN-FIORENTINA (Domenica 19/10 ore 20:45)
Arbitro: Marinelli
VAR: Abisso

CREMONESE-UDINESE (Lunedì 20/10 ore 20:45)
Arbitro: Fabbri
VAR: La Penna

LEGGI ANCHE – Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Related Topics:

Serie A

Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

13 minuti ago

on

15 Ottobre 2025

By

Calendario Serie A 2025/2026
Continue Reading

Atalanta News

Scamacca Atalanta, l’attaccante ha un obiettivo: ecco di cosa si tratta

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

46 minuti ago

on

15 Ottobre 2025

By

Atalanta
Continue Reading