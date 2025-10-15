Serie A
Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali della 7ª giornata: tutti i dettagli
Con la Serie A entrata ormai nel vivo, lo sguardo è già rivolto al prossimo weekend dopo la sosta per le Nazionali: la 7ª giornata promette spettacolo con sfide di grande interesse e big match da non perdere.
Riflettori puntati su Milan-Fiorentina, in programma sabato sera a San Siro, e soprattutto su Roma-Inter, gara di cartello che chiuderà il sabato di campionato. In vista del turno, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per tutte le partite del weekend.
I fischietti della 7ª giornata
LECCE-SASSUOLO (Sabato 18/10 ore 15:00)
Arbitro: Crezzini
VAR: Mazzoleni
PISA-HELLAS VERONA (Sabato 18/10 ore 15:00)
Arbitro: Guida
VAR: Di Paolo
TORINO-NAPOLI (Sabato 18/10 ore 18:00)
Arbitro: Marcenaro
VAR: Doveri
ROMA-INTER (Sabato 18/10 ore 20:45)
Arbitro: Massa
VAR: Meraviglia
COMO-JUVENTUS (Domenica 19/10 ore 12:30)
Arbitro: Ayroldi
VAR: Maresca
CAGLIARI-BOLOGNA (Domenica 19/10 ore 15:00)
Arbitro: Marchetti
VAR: Ghersini
GENOA-PARMA (Domenica 19/10 ore 15:00)
Arbitro: Sozza
VAR: Marini
ATALANTA-LAZIO (Domenica 19/10 ore 18:00)
Arbitro: Collu
VAR: Gariglio
MILAN-FIORENTINA (Domenica 19/10 ore 20:45)
Arbitro: Marinelli
VAR: Abisso
CREMONESE-UDINESE (Lunedì 20/10 ore 20:45)
Arbitro: Fabbri
VAR: La Penna
