Serie A, domani la premiazione scudetto della Juve: i dettagli

Sabato sera ci sarà l’assegnazione dello Scudetto alla Juventus campione d’Italia 2019/2020. Il comunicato ufficiale della Lega, con le indicazioni sulla premiazione.

Sabato 1 agosto la Lega Serie A e TIM consegneranno alla Juventus, Società vincitrice dello Scudetto 2019-2020, la Coppa di Campione d’Italia. La premiazione avrà luogo in Tribuna “Gianni e Umberto Agnelli” all’”Allianz Stadium” di Torino al termine della gara Juventus-Roma: i giocatori riceveranno la medaglia d’oro. Invitato Maurizio Sarri insieme ai suoi calciatori, con il capitano Giorgio Chiellini che sfilerà per ultimo per alzare al cielo la Coppa Scudetto, consegnata dal presidente della Lega Dal Pino e da Lusa Josi di TIM. Sky, DAZN, Rai e Juve Tv trasmetteranno l’evento.