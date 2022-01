Serie A, fissato incontro tra Governo e Regioni per il proseguimento del campionato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Serie A, in programma un appuntamento tra Governo e Regioni. L’obiettivo è quello di capire cosa ne sarà del resto della stagione

L’incubo Covid è tornato a farsi largo in Serie A. Diverse le partite rinviate in questo ventesimo turno, con una situazione che ha costretto a correre nuovamente ai ripari.

Per la giornata di mercoledì, il Governo e le Regioni avranno un incontro. L’obiettivo è quello di arrivare ad un accordo per consentire il corretto proseguimento del campionato, evitando nuovi rinvii come già accaduto.