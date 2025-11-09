Fiorentina News
Pagelle Genoa Fiorentina, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Genoa Fiorentina, i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match finito 2-2 e valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025/2026
Genoa e Fiorentina non si fanno male. Al Marassi termina 2-2 con un punto che non serve assolutamente a nessuna delle due.
GENOA (3-4-1-2): Leali 7; Marcandalli 6, Ostigard 7, Vasquez 6; Norton-Cuffy 6.5, Frendrup 6.5, Thorsby 6, Martin 7 (76′ Masini 6.5); Ellertson 6, Vitinha 6 (76′ Carboni V. 6); Colombo 6.5.
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea 7; Pongracic 6, Pablo Marì 6, Ranieri 5 (66′ Viti); Dodo 6, Nicolussi Caviglia 6.5, Sohm 6 (75′ Ndour 6), Mandragora 6, Fortini 5.5 (66′ Parisi 6); Gudmundsson 6.5 (75′ Dzeko 5.5); Piccoli 6.5 (84′ Fazzini s.v.).
Fiorentina, i tifosi prendono posizione: è apparso uno striscione all’esterno dello stadio. Il messaggio è molto chiaro
Fiorentina, i convocati contro il Genoa: Vanoli deve rinunciare a Kean per un infortunio. Le condizioni dell’attaccante e quando potrebbe rientrare
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...