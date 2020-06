Serie A in chiaro, saltato l’accordo: verranno trasmessi solo gli Highlights. Lo stop è avvenuto per possibili violazioni verso la concorrenza

Non sarà possibile vedere le partite in chiaro. Ormai l’accordo sembra essere saltato, non ci sono dunque i presupposti per poter mandare in TV (per tutti) le partite del massimo campionato.

Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo, si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, verranno trasmesse soltanto per gli abbonati. Inizialmente le due gare dovevano essere trasmesse su TV8 e sul canale Youtube di DAZN. Da lunedì, invece, sarà però possibile vedere le migliori azioni dei match di serie A.