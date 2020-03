Serie A, in corso consiglio di Lega straordinario: i dettagli

A contrario di quanto si pensasse, è ora in corso un consiglio di Lega straordinario per il recupero delle partite di Serie A

La Lega Serie A si è riunita in questi minuti (in diretta telefonica) per un consiglio di Lega straordinario per discutere dei recuperi delle partite della 26ª giornata di campionato.

Mercoledì ci sarà un‘assemblea con tutti i presidenti. Sono attese notizie dopo il nulla di fatto a seguito del consiglio straordinario di ieri. Al confronto telefonico sono presenti i consiglieri: Paolo Dal Pino, Luigi De Siervo, Maurizio Casasco, Alessandro Antonello, Stefano Campoccia, Luca Percassi, Paolo Scaroni, Caludio Lotito e Giuseppe Marotta. Questi ultimi tuttavia non votano.