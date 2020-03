Serie A, in Lega c’è pessimismo: il rischio è che la stagione sia già finita

Come riporta Il Corriere della Sera, la grande paura in Serie A è che la stagione sia finita e non possa più riprendere

L’emergenza Coronavirus ha costretto la Serie A a fermarsi e a prendere coscienza di quanto stesse accadendo in Italia. Sono giorni frenetici in Lega per i consiglieri federali, i quali sono al lavoro per rimettere in moto il sistema calcio italiano.

Il Corriere della Sera riporta come in Lega regni il pessimismo e la paura sulla ripresa del campionato. I club temono la resa, una preoccupazione che va di pari passo con l’emergenza, sempre più stringente, per il coronavirus. L’incertezza sui tempi della ripresa agonistica scatena l’ansia.In via Rosellini temono che la stagione possa essere già finita. Il pessimismo dilaga. Se lo sono detti i protagonisti del pallone nell’assemblea informale di ieri. Gli scenari sono cupi.