Serie A: la formula per superare la quarantena dei giocatori e salvare il campionato

La Serie A è sempre alla ricerca di un modo per superare la quarantena dei giocatori e salvare il campionato. L’obiettivo è ridurre l’obbligo, attuale, di 14 giorni di quarantena in caso di positività a 4 giorni. Dunque, tamponi per tutto il gruppo squadra al massimo ogni 48 ore e, in caso di calciatore positivo al Covid, i compagni saranno autorizzati a giocare se negativi a due tamponi consecutivi.

Come riporta Sky Sport con un giocatore contagiato e due tamponi negativi in 96 ore per tutti gli altri, una squadra avrà comunque il via libera per scendere di nuovo in campo. Sarebbe dunque la formula per terminare i campionati. Il presidente Gravina e tutto il mondo del calcio spera che si vada verso questa direzione.