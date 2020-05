Serie A, la Lega pensa a tre fasce orarie per le partite: 16.30, 18.45 e 21

Secondo quanto riportato da Repubblica la Lega starebbe pensando a tre fasce orarie per le gare di Serie A

Arrivano novità riguardo orario e calendario per la ripresa della Serie A. Secondo quanto riporta Repubblica.it, la Lega starebbe pensando di dividere le partite su tre fasce orarie per venire incontro alle tv: 16,30, 18,45 e 21.

Per il calendario si riprenderebbe con la 27ª giornata che era stata programmata per il 13,14 e 15 marzo. Ecco le partite: Verona-Napoli, Bologna-Juventus, Spal-Cagliari, Genoa-Parma, Torino-Udinese, Lecce-Milan, Fiorentina-Brescia, Atalanta-Lazio, Inter- Sassuolo, Roma-Sampdoria. In tutto in campo per 8 domeniche, 1 sabato e 3 turni infrasettimanali.