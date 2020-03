Serie A, la Lega pensa allo stop agli allenamenti per un’altra settimana

La Lega Serie A starebbe pensando di imporre lo stop agli allenamenti alle squadre per un’altra settimana

La Lega Serie A sembra decisa a sospendere gli allenamenti delle squadre per un’altra settimana. Questa decisione nasce, spiega il Corriere dello Sport, per due motivi: ia perché 7 club su 20 (Juventus, Inter, Sampdoria, Verona, Fiorentina, Udinese ed Atalanta) hanno i loro tesserati in quarantena, sia perché la ripresa del campionato è lontana.

Si sono arresi a questa decisione anche i presidenti che non volevano fermarsi (Lotito, De Laurentiis). La salute pubblica in questo momento va al primo posto.