Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: multa per Juventus ed Hellas Verona

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha comunicato le decisioni ufficiali per quanto riguarda la scorsa giornata di Serie A

Di seguito riportiamo le decisioni del giudice sportivo in merito alla scorsa giornata di Serie A: “Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’11 novembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Gara Soc. LAZIO – Soc. MONZA

Il Giudice sportivo,

in relazione al rapporto della Procura federale pervenuto in data odierna in ordine ai cori oltraggiosi e discriminatori di matrice religiosa, rivolti a tifoseria di altra Società, effettuati dai sostenitori della Soc. Lazio assiepati in curva “Nord”, comunica che assumerà le determinazioni di competenza in esito alla richiesta interlocutoria di approfondimenti disposta per altro incontro con C.U. n. 87 dell’8 novembre 2022.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, intonato un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e due bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”.