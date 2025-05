Serie A, parla l’arbitro Massa: «Con il Var sono stati toli il 94% degli errori. Solo in Italia abbiamo…»

Durante l’evento Premio “Bulgarelli Number 8” tenutosi a Bologna, Davide Massa arbitro della Serie A, ha ottenuto il premio di miglior arbitro e dal palco si è espresso così. Le dichiarazioni riprese da TMW.

PAROLE – «Grazie a tutti, alla giuria, all’Assocalciatori e all’organizzazione. Sono molto felice e onorato e sicuramente il più orgoglioso tra i premiati perché noi siamo sicuramente i più abituati a essere sotto il giudizio della gente ma i meno abituati a ricevere riconoscimenti».

SCELTA DI DIVENTARE ARBITRO – «Ho deciso di fare l’arbitro dopo una brevissima carriera da calciatore, poi ho provato per gioco e mi ritrovo ancora qua, in un contesto che amo tantissimo. Oggi sono ancora più felice perché vinco il premio fuori casa e questo ha un valore doppio».

VAR – «È uno strumento fondamentale, solo che noi sportivi e noi italiani abbiamo la memoria corta. Negli ultimi anni il Var ha tolto il 94% degli errori ma ci sono ancora delle decisioni che sono opinabili e non oggettive, visto che il calcio è uno sport di contatto. In questo senso il Var è uno strumento che forse non potrà mai essere perfetto ma anche noi lavoriamo continuamente per correggerci e fare sempre meglio».