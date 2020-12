Serie A-Mediapro, continua lo scontro in Tribunale: la situazione

Nessun accordo fra Lega Serie A e Mediapro. La causa in Tribunale rischia di andare per le lunghe. La situazione

Nulla di fatto nella prima udienza che vede coinvolte Lega Serie A e Mediapro per la questione relativa alla mancata assegnazione dei diritti televisivi del triennio 2018-2021.

La Lega Serie A chiede 460 milioni di euro come risarcimento di danni per non aver rispettato i termini del contratto mentre l’azienda spagnola chiede la restituzione dei 52 milioni versati come caparra e 210 milioni di risarcimento.

Secondo quanto riferito da Tuttosport le due parti sono rimaste ferme sulle proprie posizioni e la prossima udienza è stata fissata per il 24 marzo.