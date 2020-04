Serie A, mercoledì e giovedì riunioni chiave per la ripresa del campionato

Mercoledì si riunirà la commissione medica della FIGC mentre il giorno dopo sarà la volta delle componenti federali. La Serie A riparte?

Settimana cruciale per la ripresa della Serie A. Come riporta Gazzetta.it, mercoledì andrà in scena una riunione della commissione medica della Figc, integrata da medici e scienziati in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. L’obiettivo è quello di definire il protocollo da utilizzare come guida per la ripresa degli allenamenti.

Il 4 maggio potrebbe essere la data giusta per tornare ad allenarsi. I risultati della riunione della commissione di mercoledì saranno poi analizzate dal tavolo di lavoro di tutte le componenti federali convocato per giovedì. Sempre in settimana anche la Lega di Serie A farà il punto della situazione sulla possibile ripartenza.