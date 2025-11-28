Serie A, la Top 5 dei portieri “salva-risultato”: Provedel domina

La Top 5 dei portieri che cambiano le partite: Provedel re della Serie A ma c’è una clamorosa sorpresa. Tutti i nomi

Nel calcio contemporaneo gli attaccanti rubano spesso la scena, ma l’impatto di un grande portiere sulla classifica è altrettanto decisivo. Grazie alle statistiche avanzate dei “Gol Evitati” (PSxG-GA), è possibile misurare quanto un estremo difensore abbia fatto meglio della media, neutralizzando tiri che, secondo le probabilità, sarebbero dovuti finire in rete. I dati di questa Serie A delineano una Top 5 di autentici protagonisti, con sorprese e conferme di livello internazionale.

Provedel, leader assoluto

In cima alla graduatoria svetta Ivan Provedel della Lazio. Con 6.2 gol evitati, il portiere biancoceleste si è rivelato decisivo in più di sei occasioni, confermandosi pilastro della solidità difensiva di Sarri. Esplosività e lettura delle traiettorie lo rendono un vero “guardiano” della porta.

Svilar e Maignan, certezze di Roma e Milan

Alle spalle di Provedel troviamo Mile Svilar: il giovane portiere della Roma ha già salvato 4.6 gol, dimostrando crescita e affidabilità. Terzo posto per Mike Maignan, leader del Milan e tra i migliori interpreti del ruolo a livello internazionale, con 4.2 gol evitati e un contributo fondamentale alla retroguardia rossonera.

Muric sorprende, Butez stupisce

Quarto posto per Aro Muric del Sassuolo, autore di 3.1 gol evitati che hanno garantito punti preziosi nella lotta salvezza. A chiudere la Top 5 c’è la sorpresa Anthony Butez del Como: il portiere francese, arrivato per dare stabilità ai lariani, ha evitato 2.7 gol, dimostrando che anche nelle squadre meno blasonate possono emergere prestazioni di altissimo livello.

