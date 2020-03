Serie A, scudetto non assegnato: arriva l’indizio social di Agnelli

L’assegnazione o meno dello scudetto sarà un argomento caldo. Andrea Agnelli lancia lancia un segnale social

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, è solito utilizzare i suoi profili social con grande accortezza e attenzione. Difficile vedere like o commenti da parte del presidente della Juve.

Ecco perché quel “mi piace” lasciato ieri su Twitter assume un’importanza non indifferente «Scudetto? Sarebbe meraviglioso. E ancor più meraviglioso sei noi dicessimo “no grazie!», scrive l’account bianconero @LaTerzaStella. Ecco che spunta il like del numero uno bianconero. Un possibile indizio di cosa farà la Juve in casa di assegnazione del titolo?