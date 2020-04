Serie A sotto il Rubicone? Inter, Milan, Atalanta e Juve potrebbero giocare in campo neutro

Serie A solo al Sud? C’è anche questa ipotesi nel protocollo FIGC: ecco le squadre che potrebbero giocare in campo neutro

Serie A sotto il Rubicone con gare giocate al Sud? La Stampa delinea uno scenario – già tirato in ballo ieri dal presidente Gravina – che avrebbe sicuramente del clamoroso. Nel protocollo della FIGC che sarà sottoposto al Governo c’è anche l’ipotesi che in alcuni stadi, ubicati nelle zone più colpite dal Coronavirus, non si giochi più in questa stagione.

Possibile quindi che fino a fine stagione non si giochi più a Bergamo, Brescia, Milano ma anche Torino con Allianz Stadium e Olimpico. Intanto Gazzetta fa sapere come Inter e Milan già si siano dichiarate profondamente contrarie a questo tipo di provvedimento per questioni organizzative e di costi.