Serie A, è pioggia di rigori: nessuno in Europa ne ha così tanti

In Serie A sono già stati battuti 48 rigori, tra i top 5 campionati europei è il campionato con più tiri dal dischetto

Nessun campionato in Europa ha avuto tanti rigori come la Serie A. Il confronto è impressionante, visto che il campionato italiano ha staccato nettamente gli altri top 5 europei.

Dei 48 concessi in Italia 39 sono stati segnati. Ma non è importante la percentuale di realizzazione, bensì il confronto con gli altri campionati. Seconda in classifica la Liga con 39 tiri dal dischetto, terza la Ligue 1 con 34, quarta la Bundesliga con 23 e ultima la Premier League con 21. Quello dei rigori è un tema molto dibattuto e il numero confrontato con i dati dagli altri campionati fa quasi impressione.