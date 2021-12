Serie A, svolta arbitri: l’AIA pensa a un canale tematico

L’AIA starebbe pensando di aprire un canale tematico per spiegare gli episodi dubbi di ogni giornata di Serie A

L’Associazione Italiana Arbitri starebbe pensando a una svolta epocale per il nostro calcio. Si è spesso discusso sul fatto che i direttori di gara dovessero parlare a fine partita e adesso qualcosa di simile starebbe bollendo in pentola.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’AIA starebbe pensando di aprire un canale tematico, in tv o sul web, dove spiegare gli episodi dubbi avvenuto nel corso della varie giornate di Serie A. L’uomo in prima linea per fare da “professore” sarebbe Gianluca Rocchi, attuale designatore arbitrale.