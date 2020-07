Serie A, tanti ragazzi in campo con il calendario ristretto: da Carboni fino a Papetti, ecco le nuove “leve”

Tantissimi giovani in campo proprio per via del calendario ristretto. La nuova formula premia i più giovani, molte squadre di serie A hanno iniziato a mandare in campo le nuove “leve”.

Da Carboni fino a Papetti – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport -, la A sta pian piano diventando un torneo per ragazzi. Il calendario ristretto, dunque, offre nuove opportunità.